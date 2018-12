Die britische Investmentbank HSBC hat Rational von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, wenngleich das Kursziel von 620 auf 600 Euro gesenkt wurde. Nach einem Kursrutsch um ein Drittel seit dem Jahreshoch sieht Analyst Richard Schramm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine gute Gelegenheit für langfristig orientierte Anleger. Es sei an der Zeit, um den Fokus wieder auf die einzigartigen Wachstumsperspektiven des Großküchenausstatters zu legen./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2018 / 18:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2018 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-12-12/08:48

ISIN: DE0007010803