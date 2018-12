Positive Signale im Handelsstreit zwischen den USA und China haben den Investoren in Europa gestern neuen Mut gegeben und die Börsen konnten sich deutlich von den Vortagsabgaben erholen. US-Präsident Donald Trump sprach auf Twitter von "sehr produktiven Gesprächen mit China" und stellte "wichtige Ankündigungen" in Aussicht. Auch die Nachrichtenagentur Bloomberg meldete mit Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, dass sich China offen für eine Senkung von Zöllen von aus den USA importierten Autos zeige. Dadurch schafften fast alle Sektoren in Europa ein positives Handelsergebnis. Am besten schlug sich der Rohstoffsektor mit einem Plus von mehr als 3,0%. Auch die Autowerte zählten zu den am meisten gesuchten Branchen, Daimler konnte ein Plus von ...

