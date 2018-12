Das Ende einer Baisse erkennt man am besten daran, dass die Banken und andere Researchteams zum Verkauf raten. Jede Menge Belege gibt es allein heute schon: Merrill Lynch senkt das Kursziel für Schaeffler von 10 auf 6,80 Euro, obwohl die Aktie schon von 16,70 Euro herkommt - also mehr als halbiert. Morgan Stanley senkt das Kursziel für Covestro von 93 auf 60 Euro, aktueller Kurs 44 Euro, und wo kommt dieser Kurs her? Von knapp 96 Euro, also ebenfalls halbiert. Merrill Lynch senkt das Kursziel der Normal Group von 55 auf 43 Euro, aktuell 46 Euro und die Kursspitze lag bei 70 Euro. Das wären rund 40 % Differenz. Nur die Baader Bank stuft Aurubis richtig von 44 auf 63 Euro hoch, nachdem der Kurs bereits von 86 Euro ebenfalls rund halbiert hat. Besser geht es nicht: Die Banken sind die besten Kontraindikatoren!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info