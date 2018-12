Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-12 / 08:34 *CORESTATE schließt exklusive Partnerschaft mit MEDICI LIVING, * *Europas führendem Co-Living-Anbieter * *- Einstieg ins wachstumsstarke Segment Co-Living * *- Geplanter Aufbau eines Portfolios im Wert von 1 Mrd. Euro* *- Investmentvolumen zwischen 20 und 60 Millionen Euro pro Objekt* *- Sicherung von attraktiven und wachstumsstarken Erlösstrukturen * 12. Dezember 2018: CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE), ein führender europäischer Investment-Manager für Immobilien, erweitert sein Produktangebot im Bereich Micro Living um das wachstumsstarke Segment Co-Living. CORESTATE hat dazu eine exklusive Partnerschaft mit der MEDICI LIVING Group, dem größten europäischen Anbieter für innovative Co-Living-Konzepte, abgeschlossen. Die MEDICI LIVING Group betreibt unter der Marke QUARTERS weltweit, u.a. in New York, Amsterdam und Berlin, Co-Living-Flächen für Kreative, Young Professionals und Gründer. Die Einheiten bieten den Nutzern modernes Design und smarte Technologie, großzügige Gemeinschaftsflächen und regelmäßige Events. Im Rahmen der Kooperation ist geplant, innerhalb von fünf Jahren durch Investorengelder ein Co-Living-Portfolio in ganz Europa im Wert von 1 Mrd. Euro aufzubauen. CORESTATE identifiziert, akquiriert und entwickelt hierzu für seine Kunden geeignete Grundstücke und Objekte. Im Fokus stehen dabei Städte im deutschsprachigen Raum, Spanien und Osteuropa mit über 500.000 Einwohnern und Immobilien mit einem Investmentvolumen zwischen 20 und 60 Millionen Euro. Für die neue Produktlinie befinden sich bereits mehrere Objekte in der Pipeline. CORESTATE profitiert dabei von seinem guten Marktzugang und seiner langjährigen Erfahrung im Micro-Living-Bereich. Im Rahmen der Kooperation erstellt die MEDICI LIVING Group die Machbarkeitsstudien, unterstützt CORESTATE bei der Planung und Ausgestaltung der Objekte und übernimmt deren vollständigen Betrieb. CORESTATE sichert sich langfristige und wachstumsstarke Erlösstrukturen und baut seine Markposition im Trendbereich "urbanes Leben" weiter aus. "Zusammen mit Medici wollen wir den Co-Living-Markt in Europa federführend gestalten. Co-Living-Objekte ergänzen unser bestehendes Produktangebot im Micro-Living-Bereich optimal. Es ist ein neues, rasant wachsendes Segment im Wohnbereich, das die Mietansprüche von Millenials abdeckt. Sie wollen sich in einem modernen Wohnraum mit Gleichgesinnten austauschen und Gemeinschaft erleben, egal, in welcher Metropole sie gerade arbeiten. Von diesem Trend werden auch unsere Investoren profitieren. Über uns haben sie die Möglichkeit in eine auf europäischer Ebene einzigartige Produktpalette im Micro-Living-Bereich zu investieren", sagt Thomas Landschreiber, CIO und Mitgründer von CORESTATE. Gunther Schmidt, Gründer und CEO der MEDICI LIVING Group ergänzt: "Diese Partnerschaft ist der Durchbruch für Co-Living in Europa". Gunther Schmidt sieht für die neue Asset-Klasse sogar größeres Potential als für den Co-Working-Bereich. "Der Wohnimmobilienmarkt ist viel größer als der für Büroimmobilien. Wir bauen das WeWork des Co-Living und die Investoren von CORESTATE können daran partizipieren", fügt er hinzu. *IR Kontakt* Dr. Kai Gregor Klinger T: +49 69 3535630107 / M: +49 152 22755400 ir@corestate-capital.com *PR Kontakt* Andre Zahlten T: +49 69 3535630-108 / M: +49 174 4022348 andre.zahlten@corestate-capital.com *Über CORESTATE Capital Holding S.A.* CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von ca. EUR 25 Mrd. Als eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in Frankfurt, London, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt über 730 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com [1]. *Zukunftsgerichtete Aussagen* Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf unserer Webseite ir.corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen werden. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Corestate Capital Holding S.A. 2018-12-12 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 