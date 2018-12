DAX-Analyse am Morgen: Hoffnung für die Bullen

Nach fünf Verlusttagen in Folge übernahmen am gestrigen Dienstag die Bullen das Ruder und trieben den deutschen Leitindex bis auf das Intraday-Top bei 10.885 Punkten. Wäre der DAX auf diesem Niveau aus dem Handel gegangen, hätte es für eine Rückkehr in den großen 2018er-Abwärtstrendkanal gereicht - so aber fielen die Kurse im weiteren Verlauf erst an, und schlussendlich sogar unter die 10.800er-Marke zurück, womit die Blue Chips an der wichtigen Trendkanalbegrenzung zunächst gescheitert sind.

