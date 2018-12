Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach zehn roten Tageskerzen in Serie sowie vier Abwärtskurslücken an den letzten fünf Handelstagen sendete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern ein erstes Lebenszeichen - wenn auch eines mit Makeln, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Doch der Reihe nach: Zunächst habe das Aktienbarometer ein neues Bewegungstief unterhalb der Marke von 10.586 Punkten verhindern können. ...

