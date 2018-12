Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Französische Polizei fahndet fieberhaft nach Straßburger Angreifer

Nach der Attacke auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt mit mindestens drei Toten haben die Behörden fieberhaft nach dem flüchtigen Täter gesucht. An der Fahndung sind 350 Sicherheitskräfte beteiligt, wie Innenminister Christophe Castaner in der Nacht auf Mittwoch in Straßburg sagte. Außerdem rief die Regierung die höchste Terrorwarnstufe aus. Derweil wurden weitere Angaben zu dem polizeibekannten Gefährder bekannt, der in der Vergangenheit auch in Deutschland verurteilt worden war.

Tusk macht im Brexit-Streit aus seiner Ratlosigkeit keinen Hehl

In der Brexit-Sackgasse hat EU-Ratspräsident Donald Tusk aus seiner Ratlosigkeit keinen Hehl gemacht. Die EU wolle der britischen Regierungschefin Theresa May natürlich helfen - "die Frage ist nur wie", erklärte Tusk nach einem Treffen mit May in Brüssel auf Twitter. Die Unterredung mit der britischen Regierungschefin sei "lang und offen" gewesen.

Trump droht im Streit um Grenzzaun mit Government Shutdown

US-Präsident Donald Trump fährt im Streit um die Finanzierung der von ihm gewünschten Mauer an der mexikanischen Grenze schwere Geschütze auf. Wenn der Kongress nicht die nötigen Mittel für den Bau der Mauer zur Verfügung stelle, werde die US-Verwaltung stillgelegt, sagte Trump der Oppositionsführerin Nancy Pelosi im Kongress und dem Oppositionsführer Chuck Schumer im Senat bei einem Treffen mit den beiden Demokraten im Weißen Haus.

China reduziert Zölle auf US-Autoimporte - Kreise

Für Autoimporte aus den USA nach China werden offenbar künftig nur noch Zölle von 15 Prozent fällig, nachdem es bislang noch 40 Prozent sind. Eine entsprechende Ankündigung habe ein hoher mit den Handelsfragen befasster Funktionär den Amerikanern gegenüber gemacht, sagte ein Informant. Vizepremier Liu He habe dies in einem Telefonat gegenüber Finanzminister Steven Mnuchin und dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer gesagt.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Okt +7,6% (PROG: +10,0%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Okt +4,5% gg Vj

