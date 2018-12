Noch sind Autos mit Brennstoffzellen sehr teuer: Mehr als 70.000 Euro muss man derzeit berappen. Die Preise könnten jedoch mittelfristig deutlich sinken, wenn die Produktionszahlen anziehen. Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich. In Zukunft könnte diese dem Trend Elektroautos durchaus Konkurrenz machen - zumal auch die Reichweiten stimmen: Eine Tankfüllung Wasserstoff reicht bei einem Pkw für 600 Kilometer, bei Bussen für etwa 350 Kilometer. In Brennstoffzellen entsteht durch die Zusammenführung von Wasserstoff mit Sauerstoff Strom und Wärme, als Abgas entweicht nur Wasserdampf. Wasserstoff kann zudem direkt verbrannt oder aber, bis zu etwas zehn Prozent Anteil, konventionellem Erdgas beigemischt werden. Weitere Varianten sind möglich. Vom Wasserstoff-Boom wollen zwei Unternehmen in besonderem Maße profitieren: die norwegische Nel Hydrogen und die kanadische Ballard Power.

