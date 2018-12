Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Symrise von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 58 Euro gesenkt. Die Bewertung der Aktie erscheine derzeit trotz der starken Wettbewerbsstellung des Aromen- und Duftstoffeherstellers zu ambitioniert, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sowohl im Vergleich mit der eigenen historischen Bewertung als auch mit den Wettbewerbern hält er Symrise für überbewertet und verwies vor allem auch auf den sich abzeichnenden Wirtschaftsabschwung in einigen Kernmärkten des Unternehmens wie etwa China und Europa./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 08:31 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-12-12/10:02

ISIN: DE000SYM9999