Die jüngste Geschäftsentwicklung der Textilhändler Superdry und Inditex hat am Mittwoch auch die Aktionäre von Zalando verstimmt. Die Papiere des Online-Händlers büßten am Vormittag knapp 4 Prozent auf 25,11 Euro ein. Superdry brachen in London um 30 Prozent ein und Inditex fielen in Madrid um 6 Prozent.

Bei Inditex wurde am Markt eine schwache Umsatzentwicklung kritisiert, die den operativen Gewinn belastet habe. Ein noch düsteres Bild wurde jedoch bei Superdry gezeichnet: das erste Geschäftshalbjahr sei hier deutlich schlimmer ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Adam Tomlinson von Liberum.

Händlern zufolge hat das warme Wetter im November und Dezember Gewinne der Unternehmen belastet - ein Dauerthema auch für Zalando, wo das Wetter schon im dritten Quartal an den Profiten zehrte und die Anleger seit Anfang November in die Flucht trieb. Da notierten die Zalando-Aktien noch über 35 Euro, seither haben sie nun 28 Prozent an Wert verloren./tih/mis

ISIN GB00B60BD277 ES0148396007 DE000ZAL1111

AXC0080 2018-12-12/10:07