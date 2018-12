Von Nathan Allen

BARCELONA (Dow Jones)--Airbus macht Alberto Gutierrez per Jahresbeginn zum Leiter der Sparte für Militärflugzeuge. Der bisherige Stellvertreter in diesem Amt wird damit auch Mitglied im Vorstand des Konzerngeschäftsbereichs Defence and Space. Gutierrez übernimmt überdies von Fernando Alonso die Führung der spanischen Landesgesellschaft des europäischen Konzerns, wie Airbus mitteilte.

Gutierrez war bis Ende 2015 Chef der Eurofighter GmbH, die das Mehrzweckkampfflugzeug Eurofighter Typhoon entwickelt und produziert.

December 12, 2018

