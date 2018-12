Die Analysten der Bank of America Merrill Lynch (BoAML) sind ziemlich bullish für den Goldpreis. Drei Faktoren sprächen für deutlich höhere Notierungen im kommenden Jahr. Für den "kleinen Bruder" Silber sind die Analysten nicht ganz so optimistisch, dennoch seien höhere Preise möglich. Auch die ICBC hat ihre Kursziele angehoben.

Goldpreis: Einflussfaktoren kehren sich 2019 um!

Immer mehr Banken und Research-Häuser sehen ein positives Jahr für Gold voraus. Die Commerzbank, aber auch Goldman Sachs und Franklin Templeton erwarten deutlich höhere Notierungen im kommenden Jahr. Nun hat auch die Bank of America Merrill Lynch (BoAML) eine Prognose dazu abgegeben. Wie Kitco News meldet, sagte Analyst Michael Widmer in einer Telefonkonferenz: "Wir bewegen uns in ein sehr unterstützendes Umfeld für den Goldpreis hinein." Daher sollten Investoren Gold als erste Wahl unter den Rohstoffen sehen. Konkret sieht Widmer einen schwächeren US-Dollar, eine steigende Inflation und niedrigere US-Realzinsen als Hauptfaktoren für einen höheren Goldpreis. In diesem Jahr hätten dagegen der starke Greenback, steigende Realzinsen und das US-Wirtschaftswachstum höhere Goldpreise verhindert. Die Einflussfaktoren kehren sich also um. Unterstützung für das gelbe Metall sollte zudem aus China kommen, wo die BoAML ein schwächeres Wachstum erwartet. Widmer glaubt, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...