Aarburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Verwaltungsrat der Franke Gruppe ernennt Barbara Borra zur neuen Leiterin der Division Franke Kitchen Systems sowie Christian Mathesius zum neuen Leiter der Division Franke Foodservice Systems. Gleichzeitig werden beide in die Konzernleitung der Franke Gruppe berufen.



Barbara Borra übernimmt ab 7. Januar 2019 die Division Franke Kitchen Systems. Sie folgt auf Gruppen-CEO Patrik Wohlhauser, der Franke Kitchen Systems bisher interimistisch in Doppelfunktion geleitet hat. Vor Franke war Borra als CEO EMEA der Fontana Group tätig. Davor arbeitete sie zehn Jahre bei Whirlpool, unter anderem als Vice President der Global Food Preparation Category und als General Manager für die chinesischen Niederlassungen. Weitere Arbeitsstationen waren Rhodia und General Electric, wo sie verschiedene Managementpositionen innehatte. Borra ist italienische Staatangehörige und absolvierte an der Polytechnischen Universität Turin in Italien das Studium der Chemieingenieurwissenschaften. Zudem besitzt sie einen MBA von INSEAD in Fontainbleu, Frankreich.



Christian Mathesius übernimmt ab 1. Januar 2019 die Division Franke Foodservice Systems von seinem Vorgänger Thomas Campion, der nach fünf Jahren von seiner Funktion als Leiter der Division zurücktritt. Campion war insgesamt 32 Jahre bei Franke Foodservice Systems in verschiedenen Managementfunktionen erfolgreich tätig, wird aber als Executive Chairman der Division bei der strategischen Planung und weiteren Entwicklung weiterhin beratend zur Seite stehen. Mathesius war seit 2012 als President bei Franke Foodservice Systems für den Bereich EMEA zuständig. Zuvor arbeitete er acht Jahre für Hilti und leitete dort das Produktsegment Direct Fastening. Davor wiederum war er in diversen leitenden Funktionen bei Boston Consulting Group und Siemens tätig. Mathesius hält ein Diplom in Maschinenbau der RWTH Aachen, Deutschland und einen MBA von INSEAD. Die neuen Divisionsleiter werden ebenfalls in die Konzernleitung der Franke Gruppe berufen und sind Patrik Wohlhauser direkt unterstellt.



"Ich danke Thomas Campion für seine Loyalität und sein grosses, langjähriges Engagement. Mehr als drei Jahrzehnte hat er mit seinem umfassenden Branchenwissen massgeblich zum weltweiten Geschäftserfolg von Franke Foodservice Systems beigetragen - davon die letzten fünf Jahre als CEO der Division. Umso mehr freut es mich, dass er uns als Berater weiterhin erhalten bleibt und wir damit nicht ganz auf seine wertvollen Erfahrungen verzichten müssen. Es spricht für unsere Stärke, dass wir diese Schlüsselposition im Topmanagement aus den eigenen Reihen besetzen konnten. Mit Christian Mathesius haben wir den idealen Nachfolger gefunden. Er wird mit seinen Industrieerfahrungen und Managementfähigkeiten das kontinuierliche Wachstum unseres Systemgastronomiegeschäfts - eine wichtige Säule für den Erfolg von Franke als Ganzes - weiterhin sicherstellen", so Wohlhauser.



"Ich freue mich auch, dass wir mit Barbara Borra eine so international erfahrene Managerin für die Leitung von Franke Kitchen Systems gewinnen konnten. Sie verfügt nicht nur über ein breites Erfahrungsspektrum im Marketing und Vertrieb, sondern ist auch eine ausgewiesene Turnaround-Managerin und wird mit diesen Fähigkeiten wichtige neue Impulse bei Franke Kitchen Systems setzen."



Franke gehört zur Artemis Group und ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen und Ausstattungen für die Haushaltsküche, das private Bad, halb-/öffentliche Waschräume, die professionelle Systemgastronomie und die Kaffeezubereitung. Die Franke Gruppe ist weltweit präsent und beschäftigt rund 9'000 Mitarbeitende in 40 Ländern, die einen Umsatz von über CHF 2.1 Milliarden erwirtschaften.



OTS: Franke Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111929.rss2



Pressekontakt: Gabriele Hepp Head of Communications Franke Group T +41 62 787 3358 M +41 79 108 3225 E gabriele.hepp@franke.com www.franke-group.com