Anleger werden mutiger und machen sich wieder etwas Hoffnung auf ein baldiges Nde des US-CHN Handelsstreits. China will Zölle für US Autos senken. Autowerte atmen auf. Allerdings droht Trump mit "Government shutdown". Unberechenbar ist die Situation beim Brexit: Die britische Premierministerin Theresa May muss sich heute einer Abstimmung über ihr Amt als Parteichefin und Premierministerin stellen. Der Streit um den Brexit eskaliert damit weiter. Dax 10.832 +0,5 DowJones 24.370 -0,2 Euro 1,1316 -0,1 Gold 1.243 +0,1. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß