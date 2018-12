Deutsche Konsum REIT erwirbt fünf Einzelhandelsobjekte für EUR 29 Mio. DGAP-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien Deutsche Konsum REIT erwirbt fünf Einzelhandelsobjekte für EUR 29 Mio. 12.12.2018 / 10:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Deutsche Konsum REIT erwirbt fünf Einzelhandelsobjekte für EUR 29 Mio. Broderstorf, 12. Dezember 2018 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3) hat mit notariellen Beurkundungen im November und Dezember fünf weitere Einzelhandelsimmobilien in einzelnen Transaktionen erworben. Größte Immobilie ist das Einkaufszentrum "Coens-Galerie" in Grevenbroich (NRW) mit rund 12.000 m² Mietfläche. Das Center beherbergt u.a. die Ankermieter Netto (EDEKA), DM-Drogeriemarkt sowie C&A Mode, Medimax und CCC Schuhe und hat derzeit eine WALT von 4,5 Jahren bei einer Jahresmiete von EUR 1,1 Mio. Das Objekt weist derzeit einen Leerstand von 36% auf, der nach Einschätzung der DKR ein deutliches Wertschöpfungspotential bietet. Weiterhin wurde ein "toom"-Baumarkt (REWE) in Ritterhude (Niedersachsen) mit einer Mietfläche von 7.000 m² erworben. Das Objekt hat eine Restmietlaufzeit von über neun Jahren und ist vollvermietet. Die Jahresmiete beträgt rund EUR 0,5 Mio. Zudem wurde das Dienstleistungszentrum ("DLZ") Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) erworben. Das DLZ verfügt über eine Mietfläche von insgesamt rund 6.100 m², wovon rund 75% als Hotel-, Büro- und Praxisflächen in den oberen Etagen genutzt werden. Die restlichen 25% entfallen auf Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss des Gebäudes. Das Objekt ist vollvermietet und erzielt eine Jahresmiete von mehr als EUR 0,5 Mio. Die beiden weiteren Objekte umfassen ein kleines Fachmarktzentrum mit rund 5.900 m² Mietfläche in Lünen (NRW), welches u.a. an die Ankermieter Trinkgut, Dänisches Bettenlager, Fressnapf, Kik und Reno vermietet ist sowie ein Metro Gastro Großhandelsmarkt in Goslar (Niedersachsen), welcher rund 4.900 m² umfasst. Beide Objekte generieren eine Jahresmiete von insgesamt rund EUR 0,6 Mio. und haben durchschnittliche Restmietlaufzeiten von drei und sechs Jahren. Das Investitionsvolumen für alle fünf Objekte mit einer Gesamtmietfläche von 35.900 m² beträgt EUR 28,8 Mio. bei einer Jahresmiete von insgesamt rund EUR 2,7 Mio. Die Nutzen- und Lastenwechsel werden im Februar und März 2019 erwartet. Damit ist das Immobilienportfolio der Deutsche Konsum bereits im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 um 18 Immobilien im Ankaufsvolumen von rund EUR 69 Mio. gewachsen. Somit umfasst das Gesamtportfolio (pro forma) derzeit 108 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von mehr als 635.000 m² und einem Bilanzwert von rund EUR 490 Mio. sowie einer Jahresmiete von rund EUR 42 Mio. Darüber hinaus befindet sich die DKR in konkreten Ankaufsprozessen für weitere Akquisitionen. Über die Deutsche Konsum Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt in der Bewirtschaftung und Entwicklung der Immobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Das ständig wachsende Gesamtportfolio der Deutsche Konsum umfasst derzeit 108 Einzelhandelsimmobilien mit einer annualisierten Miete von EUR 42 Mio. Die Gesellschaft ist aufgrund ihres REIT-Status ('Real Estate Investment Trust') von der Körperschaft-und Gewerbesteuer befreit. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN: DE 000A14KRD3). Kontakt: Deutsche Konsum REIT-AG Stefanie Frey Investor Relations E-Mail: sf@deutsche-konsum.de Tel.: +49 (0) 331 74 00 76 - 533 Kontakt: Deutsche Konsum REIT-AG Frau Stefanie Frey Investor Relations August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Tel. 0331 / 74 00 76 - 533 Fax: 0331 / 74 00 76 - 520 E-Mail: sf@deutsche-konsum.de 12.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 (0)331 740076517 Fax: +49 (0)331 740076520 E-Mail: ch@deutsche-konsum.de Internet: www.deutsche-konsum.de ISIN: DE000A14KRD3 WKN: A14KRD Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 756925 12.12.2018 ISIN DE000A14KRD3 AXC0096 2018-12-12/10:49