Daimler wird leider für Dividendenjäger interessant Am 22. Mai 2019 könnte die Hauptversammlung von Daimler beschließen, die Ausschüttung für 2018 auf dem Niveau des Vorjahres zu belassen, also 3,65 Euro an Dividende je Aktie zu bezahlen. Bei einem Aktienkurs von 47,50 Euro beliefe sich die Dividendenrendite auf 7,7%. Ob das so kommt, ist reine Spekulation, zumal jeder...

