Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Wirecard auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Als Partner bei Apple Pay habe Wirecard einmal mehr seine Stellung in dem schnell wachsenden Markt für digitale Zahlungslösungen bestätigt, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund der hervorragenden Positionierung dürfte es dem Unternehmen gelingen, das erwartete Marktwachstum von 17 Prozent jährlich zu übertreffen und das obere Ende der Prognose für den operativen Gewinn (Ebitda) im kommenden Jahr zu erreichen./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 08:31 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2018 / 08:31 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-12-12/11:08

ISIN: DE0007472060