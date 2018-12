Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Angesichts der unsicheren konjunkturellen Entwicklung im Euroraum und der nur langsam zunehmenden Kerninflation dürften die Markterwartungen über Leitzinserhöhungen der EZB vorerst sehr niedrig bleiben, so die Analysten der DekaBank.Die Analysten sähen daher für die nähere Zukunft nur wenig Potenzial für einen Anstieg der Renditen insbesondere in den mittleren Laufzeitbereichen. Flucht in Qualität und Spekulationen, dass auch die FED die Leitzinsen nicht mehr allzu weit anhebe, würden vor allem auf das lange Ende der Bundkurve drücken. Im Verlauf des kommenden Jahres sollten sich die Konjunktur- und Inflationsdaten so weit verbessern, dass bevorstehende Leitzinserhöhungen wieder stärker ins Blickfeld geraten würden. Sofern sich die globalen Handelskonflikte und der Haushaltsstreit mit Italien zumindest ein wenig entschärfen würden, dürfte sich die Bundkurve dann vom langen Ende her versteilern. ...

