Doppelfolge "Armes Deutschland" überzeugt am Dienstagabend mit 10,3 % MA(14-49 Jahre) und im Anschluss mit 11,2 % MA (14-49 Jahre)



- RTL II-Tagesmarktanteil: 7,3 % (14-49 Jahre)



Mit zwei Folgen "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern" erzielte RTL II am Dienstagabend sehr gute Einschaltquoten. Bis zu 1,92 Mio. Zuschauer ab drei Jahren verfolgten den obdachlosen Sven, wie er versucht sich auf Mallorca sein Rückflugticket nach Deutschland zu verdienen. In der werberelevanten Zielgruppe lag der Marktanteil bei starken 10,3 % MA (14-49 Jahre) und bei den 14-29-Jährigen bei 11,7 % MA.



Im Anschluss überzeugte eine weitere Folge von "Armes Deutschland" mit 11,2 % MA (14-49 Jahre) und 12,1 % MA bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre). Bis zu 1,74 Mio. Zuschauer gesamt nahmen Anteil an dem Schicksal von Rentner Reinhard, der gezwungen ist, sich seine Haushaltskasse durch Nebentätigkeiten aufzubessern.



Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 7,3 % (14-49 Jahre).



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 11.12.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



