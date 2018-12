Die Unsicherheit an den Märkten bleibt hoch. Sowohl beim DAX als auch beim Dow Jones geht es derzeit in großen Sprüngen rauf und runter. Andreas Lipkow von Comdirect, glaubt, dass es weiter volatil bleiben wird. Großes Thema ist in dieser Woche auch die EZB. Morgen entscheidet die Notenbank über ihre Geldpolitk. Laut Lipkow könnte es diesmal eine spannende Sitzung werden. Von der Fed-Sitzung nächste Woche erwartet er keine Überraschungen. In unsicheren Zeiten setzen Anleger gerne auf defensive Werte. Mit Fresenius hat ein solcher defensiver Titel die Anleger mit einer Prognosesenkung geschockt. In der folgenden Sendung erfahren Sie, auf welche Branchen Anleger aktuell setzen sollten und warum Gold derzeit eher eine untergeordnete Rolle spielt.