Aus der aktuellen Ausgabe von Maydorns Meinung: "Welche Rallye?" werden Sie sich vielleicht fragen. Und warum ausgerechnet 11 Tage? Zugegeben, von einer Rally am Aktienmarkt konnte man gestern (noch) nicht sprechen. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem kleinen Minus von gut 50 Punkten. Aber erneut gelang es dem Index, ein zwischenzeitliches Minus von 200 Punkten zum großen Teil wieder aufzuholen. Und der Nasdaq rettete sogar ein kleines Plus ins Ziel. Und erstaunlicherweise legte der DAX gestern um 1,5 Prozent zu und es sieht so aus, als würde sich die Erholung heute fortsetzen.

