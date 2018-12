Microsoft, Oracle, Salesforce und viele andere Software-Giganten haben eines gemeinsam: Sie kommen in der Regel aus den USA. "Good old Europe" beheimatet deutlich weniger große Tech-Konzerne. Eine Ausnahme ist SAP. Der deutsche Software-Riese kann immerhin in Sachen Marktkapitalisierung mit den Amerikanern mithalten.

Den vollständigen Artikel lesen ...