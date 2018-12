Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Bei den schweren Waldbränden im November in Malibu blieb das Haus von Dana Schweiger, 50, verschont - jetzt will sie anderen Menschen vor Ort helfen. "Wir laden jeden ein, der an Weihnachten kein Zuhause hat", sagt die Unternehmerin und Ex von Til Schweiger zu GALA (Heft 51/2018, ab morgen im Handel). "Wir sind immer noch sehr geschockt und traurig. Viele öffnen ihre Häuser, waschen und kochen für die, die weniger Glück hatten. Weihnachten ist ein Fest des Gebens."



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Frauke Meier Gruner + Jahr GmbH Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: meier.frauke@guj.de www.gala.de