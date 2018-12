Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Ein Treffen mit dem Management deute auf eine graduelle Abschwächung des Geschäfts, nicht aber auf eine harte Landung hin, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Langfristig seien die Aussichten weiterhin gut. Für die Schätzungen für 2019 sei er aber konservativ und berücksichtige konjunkturelle Unsicherheiten und die Gefahr eines Nachfrageeinbruchs./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2018 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-12-12/11:29

ISIN: DE0006231004