Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Sell" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Hamburger Konsumgüterkonzern erhoffe sich vom neuen Jahr mehr Geschäft in den USA und China, schrieb Analyst James Targett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der designierte Konzernchef Stefan De Loecker scheine dabei beiden Möglichkeiten - sowohl dem Wachstum aus eigener Kraft oder durch Zukäufe - offen gegenüber zu stehen./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2018 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2018-12-12/11:29

ISIN: DE0005200000