Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Henkel auf "Buy" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern hoffe, im kommenden Jahr in seinem Kosmetikgeschäft stärker aus eigener Kraft wachsen zu können, schrieb Analyst James Targett in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2018 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-12-12/11:30

ISIN: DE0006048432