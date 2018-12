Hans Beckhoff nutzt die SPS IPC Drives nicht nur, um die Innovationskraft seiner Mitarbeiter herauszustellen. Ende November ist für ihn die Zeit, ein Resümee des fast abgeschlossenen Geschäftsjahrs zu ziehen: "In Dollar gerechnet sind wir erstmals eine Billion Dollar Company", so Hans Beckhoff. In Euro umgerechnet stehen am Ende zwischen 910 und 920 Mio. Euro Umsatz in den Büchern. Dabei fiel das Wachstum in Deutschland mit 19,6 % deutlich höher aus als in den Americas (8,9 %) sowie Asien und Pazifik (6,3 %). In Summe resultiert daraus ein Umsatzplus von 13 %.

Alle Freiheitsgrade verfügbar: Mover ohne Führungsschienen

Nach dem extended Transport System im Jahr 2012 wartet Beckhoff mit einem interessanten Paukenschlag in Sachen Transportsystem auf: XPlanar, ein schwebendes Moversystem mit sechs Freiheitsgraden. Zwar gibt es ähnliche Systeme bereits am Markt, jedoch nicht in der Leistungsklasse und für die angedachten Aufgabenstellungen im Maschinenbau. "Mit XPlanar eröffnen wir nun neue Wege in der Anlagenkonstruktion", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...