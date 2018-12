Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Koenig & Bauer von 89 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwar dürften die jüngsten Wachstumsinvestitionen auf die Margen im kommenden Jahr drücken, doch mit einem Kursrückgang von 40 Prozent seit Jahresbeginn seien die Sorgen des Marktes übertrieben, schrieb Analyst Alexander O'Donoghue in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er empfiehlt Anlegern, sich besser auf die durch die Investments langfristig verbesserten Aussichten des Druckmaschinenherstellers in einigen neuen Märkten zu konzentrieren. Auch die Befürchtungen wegen des US-chinesischen Handelsstreits hält er für überzogen./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2018 / 17:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007193500