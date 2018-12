Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach einem verhaltenen Start klar in den positiven Bereich vorgearbeitet. Der Leitindex SMI knüpft damit an die positive Entwicklung vom Vortag an, als er um fast 2 Prozent angezogen hatte. Händler erklären sich die Avancen mit Hoffnungen auf eine Lösung im Handelsstreit ...

