ZÜRICH (Dow Jones)--Mit knapper Not hat der schweizerische Aktienmarkt am Freitag leichte Gewinne ins Ziel gerettet. Mit der am Nachmittag unter Druck geratenen Wall Street kamen auch die europäischen Börsen von ihren Tageshochs deutlich zurück. Die Hoffnung auf eine baldige Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China schwand zusehends. US-Präsident Donald Trump hatte die Öffentlichkeit auf langwierige Verhandlungen eingestellt. Er habe keine Eile, teilte Trump mit. Aussagen wie diese wogen umso schwerer, da die erhöhten US-Zölle auf chinesische Importe bereits seit Freitag wirksam waren.

Zuvor hatte die Hoffnung auf eine rasche Einigung zwischen Chinesen und Amerikanern noch deutlicher gestützt. Die UBS wies darauf hin, dass die neuen Zölle de facto erst in zwei bis drei Wochen zu greifen begännen. Denn bereits verschiffte Güter seien nicht betroffen. Sollte sich am Wochenende eine gütliche Einigung ergeben, wäre noch kein Porzellan zerschlagen.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 9.473 Punkte, im Tageshoch war der Index bis auf 9.545 Zähler geklettert. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 47,16 (zuvor: 67) Millionen Aktien.

Mit einem Aufschlag von 2,8 Prozent zählte die Aktie des Baustoffkonzerns Lafargeholcim zu den Tagessiegern. Das Unternehmen verkauft sein Geschäft auf den Philippinen und zieht sich damit vollständig aus Südostasien zurück. Der Konzern hatte den Verkauf seines Anteils von 85,7 Prozent an Holcim Philippines an die San Miguel Corporation vereinbart. Mit dem Ausstieg aus den Philippinen will der Konzern seine Verschuldung reduzieren. Als deutlich wertsteigernd bezeichnete Vontobel den Ausstieg. Die Davy-Analysten rechneten mit weiteren Verkäufen.

Nach einem gewonnenen Großauftrag legten ABB um 1,1 Prozent zu. Givaudan verloren nach einer Abstufung durch Morgan Stanley 0,8 Prozent und stellten das Schlusslicht im SMI. Unter den Nebenwerten brachen Polyphor um 48,5 Prozent ein. Die Biotechnologiegesellschaft hatte eine Phase-III-Studie nach einem Rückschlag unterbrochen.

May 10, 2019

