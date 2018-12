Lifting of Suspension At Trading Venue XSTO Issuer: ABB AB, LEI: 5493000LKVGOO9PELI61 -------------------------------------------------------------------------------- Instrum ABB CH0012221716 ent: -------------------------------------------------------------------------------- Lifting With reference to the press release published by ABB AB on December 12, reason 2018 at 11.27 CET : -------------------------------------------------------------------------------- Continu The opening auction starts at 11.50 CET followed by continuous trading ous from 12.00 CET, December 12, 2018 tradin g from: -------------------------------------------------------------------------------- Comment Order books have been flushed s: ------------------------------------------------------------------------ -------- Related SE0004446961, SE0004446953, SE0011721687, SE0011721695, SE0011721703, instru SE0011721711, SE0011721729, SE0011721737, SE0011791771, SE0011791763, ments: SE0011529387, SE0010138784, SE0009551930, SE0009609860, SE0009551948, SE0009777097, SE0009893423, SE0009990120, SE0010828244, SE0009990138, SE0010828236, SE0009985542, SE0009985559, SE0010981357, SE0010138776, SE0010137273, SE0009609852, SE0009551922, SE0010868232, SE0009893415, SE0009416589, SE0009416571, SE0009416563, SE0009416555, SE0009416548, SE0009416530, SE0009416522, SE0009416514, SE0009416506, SE0009416498, SE0009416480, SE0009416472, SE0009416464, SE0009416456, SE0009416449, SE0009416431, SE0009416423, SE0009416415, SE0009416407, SE0009416399, SE0009416381, SE0009416373, SE0009416365, SE0009416357, SE0009416340, SE0009488067, SE0009488059, SE0009940471, SE0009940455, SE0010640433, SE0010640425, SE0010640417, SE0010640409, SE0010640391, SE0010640383, SE0010640375, SE0010640367, SE0010640359, SE0010640342, SE0010640334, SE0010640326, SE0010640318, SE0010640300, SE0010640292, SE0010640284, SE0010640276, SE0010640268, SE0010640250, SE0010640243, SE0010640235, SE0010640227, SE0010640219, SE0010640201, SE0010640193, SE0010691634, SE0010691626, SE0010843649, SE0010843631, SE0010956193, SE0010956185, SE0010956177, SE0010956169, SE0010956151, SE0010956144, SE0010956136, SE0010956128, SE0010956110, SE0010956102, SE0010956094, SE0010956086, SE0010956078, SE0010956060, SE0010956052, SE0010956045, SE0010956037, SE0010956029, SE0010956011, SE0010956003, SE0010955997, SE0010955989, SE0010955971, SE0010955963, SE0010955955, SE0011018563, SE0011018555, SE0011091594, SE0011316124, SE0011316116, SE0011316108, SE0011316090, SE0011316082, SE0011316074, SE0011316066, SE0011316058, SE0011316041, SE0011316033, SE0011316025, SE0011316017, SE0011316009, SE0011315993, SE0011315985, SE0011315977, SE0011315969, SE0011315951, SE0011315944, SE0011315936, SE0011315928, SE0011315910, SE0011315902, SE0011315894, SE0011315886, SE0011315878, SE0011315860, SE0011315852, SE0011315845, SE0011315837, SE0011315761, SE0011315753, SE0011315746, SE0011315738, SE0011315720, SE0011379346, SE0011379338, SE0011391929, SE0011391911, SE0011524677, SE0011524669, SE0011645688, SE0011645670, SE0011645662, SE0011645654, SE0011645647, SE0011645639, SE0011645621, SE0011645613, SE0011645605, SE0011645597, SE0011645589, SE0011645571, SE0011645563, SE0011645555, SE0011645548, SE0011645530, SE0011645522, SE0011645514, SE0011645506, SE0011645498, SE0011645480, SE0011645472, SE0011645464, SE0011645456, SE0011645449, SE0011645431, SE0011645423, SE0011645415, SE0011645407, SE0011645399, SE0011645381, SE0011645373, SE0011645365, SE0011645357, SE0011645340, SE0011645332, SE0011645324, SE0011645316, SE0011645308, SE0011645290, SE0011645282, SE0011645274, SE0011645266, SE0011645258, SE0011645241, SE0011697051, SE0011697044, SE0011706639, SE0011706613, SE0011748490, SE0011748482, SE0011748474, SE0011748425, SE0011765882, SE0011765874, SE0011765866, SE0011765668, SE0011777382, SE0011777374, SE0011777366, SE0011777358, SE0011777341, SE0011777333, SE0011777325, SE0011777317, SE0011777309, SE0011777291, SE0011777283, SE0011777275, SE0011777267, SE0011777259, SE0011777242, SE0011777234, SE0011777226, SE0011777218, SE0011777200, SE0011777192, SE0011777184, SE0011777176, SE0011777168, SE0011777150, SE0011777143, SE0011833516, SE0011833508, SE0011853597, SE0011853589, SE0011853571, SE0011853563, SE0011853555, SE0011853548, SE0011853530, SE0011853522, SE0011853514, SE0011853464, SE0011888528, SE0011888510, SE0011888502, SE0011888494, SE0011888486, SE0011888478, SE0011888460, SE0011888452, SE0011888445, SE0011888437, SE0011888429, SE0011888411, SE0011888403, SE0011888395, SE0011888387, SE0011888379, SE0011888361, SE0011888353, SE0011888346, SE0011888338, SE0011888320, SE0011888312, SE0011902709, SE0011902691, SE0011902683, SE0011902675, SE0011902667, SE0011902659, SE0011902642, SE0011902634, SE0011902626, SE0011902618, SE0011902600, SE0011902592, SE0011902584, SE0011902576, SE0011902568, SE0011902550, SE0011902543, SE0011902535, SE0011902527, SE0011902519, SE0011902501, SE0011902493, SE0011902485, SE0011902477, SE0011902469, SE0011902451, SE0011902428, SE0011942234, SE0011942226, SE0011942218, SE0011942200, SE0011942192, SE0011942143, SE0011957216, SE0011957208, SE0011957190, SE0011957182, SE0011957174, SE0011957166, SE0011957158, SE0011957141, SE0011957133, SE0011957125, SE0011957117, SE0011957109, SE0011957091, SE0011957083, SE0011957075, SE0011957067, SE0011957059, SE0011957042, SE0011957034, SE0011957026, SE0011957018, SE0011957000, SE0011968171, SE0011968163, SE0011968155, SE0011968148, SE0011987486, SE0011987478, SE0011988609, SE0011988591, SE0011988583, SE0011988575, SE0011988567, SE0011988559, SE0011988542, SE0011988534, SE0011988526, SE0011988518, SE0011988500, SE0011988492, SE0011988484, SE0011988476, SE0011988468, SE0011988450, SE0011988443, SE0011988435, SE0011988427, SE0011988419, SE0011988401, SE0011988393, SE0011988385, SE0011988377, SE0011988369, SE0011988351, SE0011988344, SE0011988336, SE0011988328, SE0011988310, SE0011988302, SE0011988286, SE0011988278, SE0011988260, SE0012000933, SE0012000925, SE0011529395, SE0011532597, SE0011755784, SE0011529403, SE0011755776, SE0010138800, SE0009993637, SE0009551963, SE0009609886, SE0009993645, SE0009551971, SE0009777105, SE0009993652, SE0009893449, SE0010828228, SE0010828210, SE0011531367, SE0011529411, SE0011532605, SE0011755768, SE0011529429, SE0011755750, SE0011755743, SE0011529437, SE0011755644, SE0011531375, SE0011529445, SE0011755719, SE0010862821, SE0010862839, SE0009995277, SE0011174382, SE0010862847, SE0011174374, SE0011721638, SE0009995285, SE0011721653, SE0011721661, SE0011721679, SE0011529452, SE0011755685, SE0010865147, SE0011755677, SE0010865154, SE0011174341, SE0010868240, SE0011529460, SE0010868257, SE0010868265, SE0011755636, SE0011755628, SE0011721646, SE0010766196, SE0010766204, SE0010766212, SE0011755669, SE0011755651, SE0010351965, SE0010633610, SE0010633602, SE0010633594, SE0010138792, SE0010137281, SE0009609878, SE0009551955, SE0011532613, SE0009893431, SE0011755727, SE0011529478, SE0011755735, SE0010410886, SE0011174358, SE0010410878, SE0011755693, SE0011174366, SE0011755701, SE0011174325, SE0011174333, SE0011755610, SE0011791755, SE0011791748, SE0010633586, SE0010351957, SE0010981340, SE0010626473, SE0004931848, SE0011753201, SE0011423797, SE0011753227, SE0011423813, SE0009859853, SE0011168459, SE0011168467, SE0009859861, GB00BG5VTT16, SE0005136801, SE0011168442, SE0004931566, SE0011753219, SE0011423805, SE0011753235, SE0011423821, SE0011168434, SE0011168426, SE0009859473, GB00BG5VV064, GB00BVZXY423, GB00BVZXY647, GB00BG5WR128, SE0009979503, SE0009979511, SE0010141119, SE0010141127, SE0010829036, GB00BG5VXZ53, SE0009980592, SE0009980600, SE0009980618, SE0010829283, SE0010981985, SE0010982611, SE0011424316, SE0011424324, SE0011424332, SE0004932127 ------------------------------------------------------------------------ Contact Issuer Surveillance +46 8 405 60 00 detail Trading Surveillance +46 8 405 60 00 s: -------------------------------------------------------------------------------- The Financial Supervisory Authority for XSTO has been notified Nasdaq Stockholm AB