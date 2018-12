Bern (ots) -



- Internetnutzer verdienen erstmalig an der Wertschöpfung ihrer

Datenprofile, die sie sicher und kontrolliert über BitsaboutMe teilen

können

- Orell Füssli, Loeb und Tesla bieten faire Daten-Deals an und

bauen auf Image- und Wettbewerbsvorteile des Daten-Fairtrades bei

BitsaboutMe

- BitsaboutMe bildet die neuen Verbraucherrechte der

europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DGSVO) und des zukünftigen

Datenschutzgesetzes in der Schweiz ab



Internetnutzer können mit ihren digitalen Daten ab sofort erstmals

selbst Geld verdienen. Mit dem europaweit ersten

Online-Datenmarktplatz bietet BitsaboutMe seinen Nutzern die

Möglichkeit, über die Verwendung ihrer Daten durch Dritte souverän

selber zu bestimmen. Das in Bern ansässige Startup des Ex-CEO von

ricardo.ch, Christian Kunz, revolutioniert mit dieser direkten

Beteiligungsmöglichkeit für Nutzer die bisherige Wertschöpfungskette

der Datenwirtschaft zwischen Datenhändlern und Unternehmen. Auf

BitsaboutMe können Nutzer ihre Datenprofile nun selbst erstellen und

anbieten. Interessierte Unternehmen und Organisationen unterbreiten

im Gegenzug Angebote in Form von Geldbeträgen oder Serviceleistungen

für die zeitlich und inhaltlich präzise definierte Nutzung. Erste

Daten-Deals werden in der Schweiz unter anderem von Orell Füssli,

Loeb und Tesla angeboten. Dieser neuartige, faire Daten-Deal

verschafft Unternehmen Image- und Wettbewerbsvorteile, denn sie

erhalten qualitativ hochwertige und stets aktuelle Datensätze auf

datenschutzkonformem Weg. Eine in Zusammenarbeit mit ec4u expert

consulting AG entwickelte Salesforce App ermöglicht Unternehmen

zusätzlich eine Plug & Play Anbindung ihres

Customer-Relationship-Management-Systems (CRM) an den

Datenmarktplatz.



Mit der Bereitstellung des Daten-Marktplatzes für Verbraucher und

Unternehmen macht BitsaboutMe den entscheidenden Schritt hin zu einem

fairen und transparenten Datenaustausch, bei dem der Nutzer und

dessen Datensouveränität im Mittelpunkt steht.



"Wenn jeder Bürger bei BitsaboutMe seine eigenen digitalen Daten

einsehen, kontrollieren und nun auch Geld verdienen kann, wird er

sich des Werts seines "digitalen Goldes" bewusst. Damit steigt die

Bereitschaft, Daten unter transparenten Bedingungen mit Unternehmen

gegen faire Vergütung zu teilen. Ab diesem Moment erhalten

Unternehmen weitaus hochwertigere und umfassendere Datenprofile als

bisher im Markt. Unternehmen, die sich diesem Daten-Fairtrade

verpflichten, werden entscheidende Wettbewerbsvorteile durch höheres

Kundenvertrauen realisieren können. Kurzum: Eine echte

Win-win-Situation", fasst Kunz den Mechanismus des

BitsaboutMe-Marktplatzes zusammen.



Viele populäre Internet-Dienste sind für Verbraucher nur

vermeintlich kostenlos. Sie bezahlen mit ihren Daten. Wer was mit

ihren Profil- und Nutzungsdaten macht, bleibt meist verborgen.

BitsaboutMe hingegen bietet seinen Nutzern volle Transparenz und die

komplette Übersicht über ihre im Persönlichen Datenspeicher (PDS)

verknüpften Daten. Möchte ein Nutzer mit seinem gesamten oder frei

wählbaren Teilen seines Datenprofils Geld verdienen, kann er diese

über den Persönlichen Datenmarktplatz (PDM) interessierten

Unternehmen oder Organisationen für eine zweck- und zeitgebundene

Nutzung gegen Vergütung anbieten. Die Datenprofile bleiben solange

unzugänglich, bis der Eigentümer sich mit einem Unternehmen oder

Organisationen auf die Verwendungsmodalitäten (Zweck, Dauer,

Vergütung) verständigt. Unternehmen können bei der Umsetzung ihrer

Digitalisierungsstrategie auf ganz verschiedene Arten von diesem

Austausch profitieren. Mit den auf dem Marktplatz erhältlichen

Verbraucherdaten können Marketing und CRM verbessert sowie

detaillierte Einsichten in das Markt- und Kundenverhalten gewonnen

werden, wenn Nutzer zum Beispiel ihre Bewegungsprofile oder ihre

Einkaufsdaten anonymisiert teilen. BitsaboutMe hilft bei der

Formulierung der Datenanfragen mit einem standardisierten Rahmen für

Daten-Deals und stellt sicher, dass die Daten anschliessend sicher

und datenschutzrechtlich konform ausgetauscht werden.



