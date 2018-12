Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-12 / 11:11 Der Vorstand der ALBIS Leasing AG stellt in Ergänzung zu seiner gestrigen Pressemitteilung auf ausdrücklichen Wunsch von Herrn Zitzmann klar, dass ihm bereits am Freitag, dem 7. Dezember 2018, ein nicht formgerechtes Einberufungsverlangen per Telefax und E-Mail zugegangen war und die gesetzliche Schriftform dann am 11. Dezember 2018 durch die Zustellung im Original gewahrt wurde. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: ALBIS Leasing AG 2018-12-12 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ALBIS Leasing AG Ifflandstraße 4 22087 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40-808 100-100 Fax: +49 (0) 40-808 100-179 E-Mail: info@albis-leasing.de Internet: www.albis-leasing.de ISIN: DE0006569403 WKN: 656940 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 756989 2018-12-12

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2018 05:11 ET (10:11 GMT)