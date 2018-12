GKV-Versicherte haben bald mehr Geld im Portemonnaie: 18 Krankenkassen senken 2019 die Beiträge. Wer es schlau anstellt, kann bis zu 1370 Euro im Jahr sparen.

Es ist selten, dass sich so viele Menschen über ein kryptisch klingendes Gesetz freuen können. Beim "Gesetz zur Beitragsentlastung der Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung" ist das der Fall: Es schreibt fest, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Krankenkassenbeiträge wieder zu gleichen Teilen tragen, stellt also die sogenannte Parität wieder her. Zuletzt mussten versichert bei den meisten Kassen alleine Zusatzbeiträge von über einem Prozent tragen.

Die Neuerung hat ganz konkrete Auswirkungen für GKV-Versicherte. So planen laut "Stiftung Warentest" 18 Krankenkassen, die Beiträge zu senken. Darunter sind große Kassen wie die AOK Hessen, die AOK Rheinland-Hamburg und die TK. Wie deutlich die Senkung ausfallen wird, steht zum Teil noch nicht fest. Auch viele weitere Kassen erwägen, die Beiträge zu senken, haben darüber aber bislang noch nicht entschieden.

Die geplanten Beitragssenkungen im Detail:

Krankenkasse

Beitrag bis Dezember 2018

Beitrag ab Januar 2019

AOK Bremen/Bremerhaven

15,40

15,30

AOK Hessen

15,60

15,50

AOK Rheinland/Hamburg

16,00

15,70

Bergische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...