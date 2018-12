IRW-PRESS: Redfund Capital Corp: Redfunds Portfoliounternehmen gründen eine strategische Allianz zur Einführung von Markenprodukten

Vancouver, British Columbia, 12. Dezember 2018 - Redfund Capital Corp (CSE: LOAN) (Frankfurt: O3X4) (OTC: PNNRF) (Redfund oder das Unternehmen) gibt die Absicht seiner Beteiligungen Winterlife Inc. und Mary's Wellness Ltd. bekannt, eine strategische Allianz zur weltweiten Vermarktung von Cannabisprodukten zu gründen.

Beobachter der Cannabisindustrie sind der Meinung, dass wir in Kürze einen globalen Markenkampf erleben werden. Redfund freut sich, bekannt geben zu können, dass zwei seiner Beteiligungen, Winterlife Inc. und Marys Wellness Ltd., sich entschlossen haben, in einem strategischen Zusammenschluss die bekannte kanadische Teemarke Mary's Wellness erstmals in den USA einzuführen. Die Produktlinien beider Marken sind für ihre erstklassige Qualität bekannt.

Winterlife bricht zu einer flächendeckenden Verbreitungskampagne in vielen Staaten der USA auf, um eine neue Reihe von Winterlife CBD-Produkten zu vermarkten, die kein THC enthalten und 100% biologisch, vegan und glutenfrei sind. Sie sollen auch in Kanada eingeführt werden, sobald CBD in Lebensmitteln dort zugelassen wird. Die berühmten, im Staat Washington hergestellten Gourmetkekse, Tinkturen und Kapseln werden als SKUs erhältlich sein.

Mary's Wellness konzentriert sich mit seiner aktuellen, 100% sauberen und biologischen Produktlinie vollständig auf medizinisches Cannabis und bietet insgesamt 18 Sorten praktischer Teeaufguss-Getränke für Zuhause und unterwegs an, die mithilfe der Allianz mit Winterlife sofort in die USA eingeführt werden können.

In der Wirtschaft ist Zusammenarbeit der Schlüssel zu Wachstum. Die Marke Mary's Wellness ist eine ausgezeichnete Ergänzung für Winterlife Cannabis und Winterlife CBD. Wir freuen uns darüber, Virginia bei der Einführung ihrer Tee-Produkte für unterwegs im Bundesstaat Washington und im ganzen Land zu unterstützen. Unsere Kunden werden von dem breiteren Sortiment an natürlichen Gesundheitsprodukten profitieren, sagte Charity Cox von Winterlife Inc.

Mary's Wellness steht für das Erleben unverfälschter Tradition; unsere Familie ist überglücklich, dass unser Portfolio an Cannabis Wellness-Getränken mit Hilfe von Winterlife Inc. nun in einem breiteren Markt erhältlich sein wird. Mit Redfund haben wir außerdem die Aussicht, weiter zu wachsen und zu einer globalen Marke zu werden, sagte Ricardo Batho von Mary's Wellness Ltd.

Der Fokus auf eine zukünftige Positionierung von Mary's Wellness auf dem Weltmarkt ist ein Beispiel dafür, wie sich Redfund für die schnell wachsenden internationalen Kunden in seinem Portfolio engagiert. Die Unterstützung von Unternehmen bei ihrem organischen Wachstum und dem Aufbau von Werten durch die Steigerung ihrer Gewinne war seit jeher der Kern unseres Geschäftsmodells. Wir freuen uns auf die nationale Expansion von Winterlife und die Markteinführung von Mary's Wellness im Ausland und über den Weg der beiden Unternehmen an die öffentlichen Märkte, die voraussichtlich 2019 Börsengänge anstreben, sagte Meris Kott, CEO von Redfund Capital Corp.

Über Redfund Capital

Im Rahmen seiner Tätigkeit hat Redfund die Absicht, Zielunternehmen in der mittleren Phase bzw. Endphase ihrer betrieblichen Entwicklung bzw. bei der Entwicklung von umsatzvalidierten Technologien mit Fremd- bzw. Eigenfinanzierungslösungen zu unterstützen. Die aktuelle Zielgruppe der Handelsbank sind Unternehmen, die auf medizinisches Cannabis, Hanf und CBD spezialisiert sind bzw. Unternehmen im Gesundheitswesen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite www.redfundcapital.com.

Nähere Informationen zu Redfund Capital erhalten Sie über: CEO Meris Kott, Tel. 604.484.8989 bzw. info@redfundcapital.com

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter dem Firmenprofil auf www.SEDAR.com .

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung könnten zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlichen kanadischen Gesetzen darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt sowie ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des Geschäfts des Unternehmens, des Besitzes, der Finanzierung und gewisser Änderungen im Unternehmen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand der Dinge zum aktuellen Zeitpunkt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen-, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben wird. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45442

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45442&tr=1

