Weihnachten steht vor der Tür, und der Videospiel-Hersteller Square Enix sorgt mit seinen aktuellen Produkten für strahlende Augen bei Jung und Alt. Dabei stehen drei Titel im Fokus, die mit ihren ganz individuellen Stärken den Geschmack aller Beschenkten abdecken:



SHADOW OF THE TOMB RAIDER (bereits erhältlich für Xbox One, PlayStation 4 und PC) Das aktuellste und größte Abenteuer der weltberühmten Videospiel-Heldin Lara Croft hat bereits zahlreiche Preise gewonnen und verkaufte sich binnen 72 Stunden in Deutschland über 100.000 Mal! Völlig zurecht: Denn mit seiner packenden Story, epischen Rätseln und feinster 4K-Grafik ist SHADOW OF THE TOMB RAIDER der Inbegriff eines modernen Videospiels. Der Schwierigkeitsgrad der Bereiche "Geschicklichkeit", "Kampf" und "Rätsel" ist zudem individuell und jederzeit anpassbar. Somit kommen auch unerfahrene Spieler voll auf ihre Kosten.



JUST CAUSE 4 (bereits erhältlich für PlayStation 4, Xbox One und PC) Der explosivste Spielplatz der Videospiel-Welt hat einen Namen: Solís! Denn in diesem fiktiven südamerikanischen Inselstaat spielt der Action-Blockbuster JUST CAUSE 4. Ebenso wie seine enorm erfolgreichen Vorgänger setzt der brandneue Titel auf die pure Freude am Experimentieren: Der Greifhaken des Helden Rico Rodriguez verfügt über 4 Millionen unterschiedliche Konfigurationen und ist das wohl mächtigste und spaßigste Gadget der Videospiel-Geschichte. So können Spieler sämtliche Gebäude, Gegner und Gegenstände mit Seilen verbinden, sie an Ballons in den Himmel katapultieren oder mit Raketensätzen versehen. JUST CAUSE 4 - das ist Freiheit, Action, Chaos und ganz viel Spielspaß für erwachsene Gamer.



KINGDOM HEARTS III (ab 29. Januar 2019 erhältlich für PlayStation 4 und Xbox One) Spaß für die ganze Familie: Dafür steht die KINGDOM HEARTS-Serie - und das bereits seit über 15 Jahren! Die Mischung aus Action-Rollenspiel und Disney- sowie Pixar-Welten ist ebenso einzigartig wie faszinierend: Mit Captain Jack Sparrow aus Walt Disney Animation Studios "Fluch der Karibik" durch die Weltmeere reisen? Den Helden aus dem Disney-Pixar Film "Toy Story" beim Kampf gegen eine Roboterarmee helfen? Gemeinsam über den Humor des Schneemanns Olaf aus Walt Disney Animation Studios "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" lachen? Das alles bietet nur KINGDOM HEARTS III. Dabei ist die Grafikdarstellung kaum von ihren Leinwandvorlagen zu unterscheiden: Ein Disney-Film zum Mitspielen, für die ganze Familie - KINGDOM HEARTS III. Ein Tipp für Schnellentschlossene: Wer das Spiel pünktlich vorbestellt, erhält im Rahmen einer Sonderaktion ein exklusives Leucht-Yo-Yo gratis dazu: https://www.gamestop.de/PS4/Games/29392/kingdom-hearts-iii#



