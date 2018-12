Quimper / Paris (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Adélaïde-Familienholding, in der die Maklergesellschaften Verlingue, Génération und Coverlife vereint sind, verkündet ihre Ziele für 2022. Organisches Wachstum, internationale Expansion und digitaler Wandel sind die drei Schwerpunkte, mit denen der Konzern sein Ziel erreichen will, innerhalb von vier Jahren seine Größe mehr als zu verdoppeln.



Adélaïde ist auf die Beratung, Vermittlung, den Vertrieb und die Bereitstellung von Versicherungsdienstleistungen spezialisiert. In 85 Jahren Unternehmensgeschichte war die Gruppe stets bestrebt, neue Geschäftsideen zu entwickeln, zu wachsen und sich neu zu erfinden. Dadurch entwickelte sich Adélaïde zu einem der Hauptakteure in der Versicherungsvermittlung in Frankreich, zu dem drei erfolgreiche Unternehmen gehören: Verlingue (Advantis & S&P in der Schweiz), Génération und Coverlife.



"Unsere 1.800 Mitarbeiter beraten unsere Kunden fachkundig und bieten einen kundennahen Service vor Ort. Verlingue und Génération werden auch in diesem Jahr wieder Wachstumsraten im zweistelligen Bereich verzeichnen. Dabei wird unsere 2014 eingeführte Insurtech Coverlife ein Wachstum von über 50 Prozent vorweisen können", sagt Jacques Verlingue, Präsident von Adélaïde.



Ein ehrgeiziges Entwicklungskonzept mit internationaler Ausrichtung



Mit der Vorlage der ehrgeizigen Strategie, mit der der derzeitige Umsatz von 200 Millionen Euro bis 2022 auf 500 Millionen Euro gesteigert werden soll, schlägt Adélaïde ein neues Kapitel in seiner Geschichte auf.



Das erste Ziel besteht darin, den Wandel der Berufsfelder voranzutreiben, um den höchsten Ansprüchen in Sachen Kundenzufriedenheit weiterhin gerecht zu werden. Dazu sollen die angebotenen Dienstleistungen angepasst werden, um den neuen Erwartungen in einer digitalen Welt zu entsprechen. "Unmittelbarer, höherer Mehrwert - und immer günstiger. In diesem Sinne haben wir vor kurzem eine 'Digitale Fabrik' in Nantes eröffnet, um schnell und in großem Stil neue innovative Serviceangebote zu entwickeln und das Kundenerlebnis weiter zu verbessern", erklärt Jacques Verlingue.



Ein weiteres strategisches Ziel ist es, das organische Wachstum der Gruppe anzukurbeln und insbesondere in Europa (Schweiz, Deutschland, Italien, Großbritannien...) ein Übernahmeprogramm umzusetzen. Die Unternehmensgruppe, die bereits in vier Ländern vertreten ist, strebt eine internationalere Ausrichtung an, um neue Kunden und zusätzliches Know-how zu gewinnen.



Jacques Verlingue erläutert: "Wir möchten eine große europäische, familiäre und unabhängige Versicherungsmaklergruppe aufbauen. Die vierte Unternehmergeneration arbeitet mit vollem Engagement an diesem Umbau- und Entwicklungsprojekt. Wir haben uns entschieden, in unser Geschäft zu investieren und ein unabhängiges Unternehmen zu bleiben. Dies ist nicht der einfachste Weg, aber ganz bestimmt der aufregendste."



Über Adélaïde



Die Adélaïde-Gruppe ist seit über 80 Jahren in der Beratung, der Vermittlung, im Vertrieb und im Management in der Versicherungsbranche tätig. Die Adélaïde-Gruppe umfasst drei Unternehmen (Verlingue, Génération und Coverlife).



1.800 Mitarbeiter 2.000 Mio. EUR im Auftrag ihrer Kunden verhandelte Versicherungsprämien 1,9 Mio. Versicherte (Gesundheitskosten und Vorsorgeleistungen) 6 größter Versicherungsmakler in Frankreich.



www.adelaidegroup.fr



OTS: Adélaïde newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133117 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133117.rss2



Pressekontakt: Wellcom Charlotte Filaudeau E-Mail: charlotte.filaudeau@wellcom.fr Phone: +33 146 346060