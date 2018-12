Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Es besteht kein Zweifel daran, dass die Europäische Zentralbank (EZB) während der nächsten Sitzung am 13. Dezember den Abschluss ihres Anleihen-Kaufprogramms ankündigen wird, auch wenn die jüngsten Wirtschaftsdaten den Zeitpunkt dieser Ankündigung ungünstig erscheinen lassen, so Franck Dixmier, Global Head of Fixed Income bei Allianz Global Investors. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...