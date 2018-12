Wien (www.anleihencheck.de) - Seit nun einer Woche ist der EUR Credit-Primärmarkt "geschlossen", so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Verbund bestätige abermals seine Vorreiterrolle was "grünes" Funding in Österreich anbelangt. Nachdem der Emittent bereits 2014 als erster österreichischer Emittent eine Green Bond begeben habe, welchem dann 2018 der erste grüne digital Schuldschein gefolgt sei, erweitere dieser nun das "grüne" Fundingportfolio mit eine ESG (Enviromental Social Governance) syndizierten Kredit im Volumen von EUR 500 Mio. Es handele sich dabei um den ersten Kredit weltweit, dessen Zinssatz über die gesamte Laufzeit nicht mehr nach dem Rating einer etablierten Ratingagentur sondern nach dem Nachhaltigkeits-Rating einer Nachhaltigkeits-Ratingagentur bestimmt werde. ...

