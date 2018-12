Nachdem die Aktie von Fresenius in den vergangenen Monaten massiv unter Druck gestanden ist und seit Anfang Oktober zeitweise mehr als 45 Prozent an Wert verloren hat, zeigt sie sich in der laufenden Woche von ihrer freundlichen Seite. Bereits Montag und Dienstag präsentierte sich Fresenius freundlich, am Mittwochvormittag notiert sie erneut 4,6 Prozent im Plus bei 41,50 Euro und ist damit der größte Gewinner des Tages im DAX. Auf den Plätzen folgen RWE mit plus 3,2 Prozent, E.on mit plus 2,9 Prozen, Volkswagen mit plus 2,0 Prozent und BMW mit knapp zwei Prozentpunkten im Plus.

