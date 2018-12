Die Europäische Union will, auch mit Blick auf die Europawahl im Frühjahr 2019 und bis 2020 anstehende nationale Wahlen in den Mitgliedstaaten, intensiver gegen "gezielte Beeinflussung und Falschinformationen" vorgehen. Zu diesem Zweck hat sie am 5. Dezember einen umfangreichen "Aktionsplan zum Kampf gegen Desinformation" vorgelegt.

Der Beitrag EU ...

Den vollständigen Artikel lesen ...