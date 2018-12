marktEINBLICKE um 12: DAX-Erholung trotz britischem Regierungschaos, Fresenius kämpft sich zurück

Am Mittwochmittag setzte der DAX seine Erholung fort. Nun könnte selbst die Rückeroberung der psychologisch wichtigen 11.000-Punkte-Marke in den Fokus geraten. Trotzdem bleiben die Unsicherheiten im Markt, zur Wochenmitte vor allem wegen des Misstrauensvotums, dem sich die britische Premierministerin Theresa May stellen muss. Es sind auch diese Unsicherheiten, die zur Diskussion hierzulande um die Eignung von Aktien als Bestandteil der Altersvorsorge beitragen.

Die Lage an der Frankfurter Börse: