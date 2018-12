As per 17 December 2018, the sub-funds below will be transferred from Kapitalforeningen BankInvest to Værdipapirfonden BankInvest, cf. decisions taken on 22 October 2018 at the extraordinary general meeting of Kapitalforeningen BankInvest. Hence, Kapitalforeningen BankInvest will be considered as liqudiated. ISIN DK0060762540 --------------------------------------- Name BankInvest Optima 10 KL --------------------------------------- Market segment CPH Inv Funds UCITS ETF --------------------------------------- Order Book ID 132882 --------------------------------------- New short name BIV10 --------------------------------------- Currency DKK --------------------------------------- Trade currency DKK --------------------------------------- ISIN DK0060762623 --------------------------------------- Name BankInvest Optima 30 KL --------------------------------------- Market segment CPH Inv Funds UCITS ETF --------------------------------------- Order Book ID 132915 --------------------------------------- New short name BIV30 --------------------------------------- Currency DKK --------------------------------------- Trade currency DKK --------------------------------------- ISIN DK0060762706 --------------------------------------- Name BankInvest Optima 55 KL --------------------------------------- Market segment CPH Inv Funds UCITS ETF --------------------------------------- Order Book ID 132916 --------------------------------------- New short name BIV55 --------------------------------------- Currency DKK --------------------------------------- Trade currency DKK --------------------------------------- ISIN DK0060762896 --------------------------------------- Name BankInvest Optima 75 KL --------------------------------------- Market segment CPH Inv Funds UCITS ETF --------------------------------------- Order Book ID 132917 --------------------------------------- New short name BIV75 --------------------------------------- Currency DKK --------------------------------------- Trade currency DKK --------------------------------------- ISIN DK0060335552 -------------------------------------------- Name BankInvest Optima 10 Akk. KL -------------------------------------------- Market segment CPH Inv Funds UCITS ETF -------------------------------------------- Order Book ID 84342 -------------------------------------------- New short name BIV10A -------------------------------------------- Currency DKK -------------------------------------------- Trade currency DKK -------------------------------------------- ISIN DK0060745966 -------------------------------------------- Name BankInvest Optima 30 Akk. KL -------------------------------------------- Market segment CPH Inv Funds UCITS ETF -------------------------------------------- Order Book ID 132914 -------------------------------------------- New short name BIV30A -------------------------------------------- Currency DKK -------------------------------------------- Trade currency DKK -------------------------------------------- ISIN DK0060335636 -------------------------------------------- Name BankInvest Optima 55 Akk. KL -------------------------------------------- Market segment CPH Inv Funds UCITS ETF -------------------------------------------- Order Book ID 84343 -------------------------------------------- New short name BIV55A -------------------------------------------- Currency DKK -------------------------------------------- Trade currency DKK -------------------------------------------- ISIN DK0060089092 -------------------------------------------- Name BankInvest Optima 75 Akk. KL -------------------------------------------- Market segment CPH Inv Funds UCITS ETF -------------------------------------------- Order Book ID 42862 -------------------------------------------- New short name BIV75A -------------------------------------------- Currency DKK -------------------------------------------- Trade currency DKK -------------------------------------------- For further information please contact: Asta Jepsen, Surveillance, tel. (+45) 33 93 33 66 Attachment: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=702914