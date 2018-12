Scharbeutz (ots) -



Ab auf's Board und hinein in den Sonnenuntergang - wer die klassischen Neujahrsvorätze "mehr Bewegung" und "weniger Hektik" mit in den Sommer nehmen möchte, kommt an der Ostsee Schleswig-Holstein sowie der dänischen Ostseeküste voll auf seine Kosten. Im Grenzgebiet der beiden Länder können Urlauber Outdoor-Aktivitäten mit entspanntem Strandgefühl verbinden, zum Beispiel beim Stand-Up Paddeln. Hier geht es entweder sportlich mit schnellen Schlägen an der Küstenlinie entlang oder ganz entspannt in den Sonnenuntergang. Zahlreiche Verleiher bieten solche Erlebnisse an verschiedenen Orten der Region, oft in Kombination mit Workshops für Neueinsteiger, Yoga-Kursen auf den Brettern oder Veranstaltungen für Könner. Wo genau die besten Spots zum Stand-Up Paddeln und weitere Wassersportarten liegen, zeigt die interaktive Karte der deutsch-dänischen Webseite www.naturaaktiv.com. Interessierte finden hier unter dem Titel "NATURA - Aktiv an der Ostsee" auch alles Wissenswerte über Wanderwege, Angelplätze und Strände sowie Fahrradrouten und -verleihe.



Einen Vorgeschmack auf ein entspanntes Stand-Up Paddel-Erlebnis gibt ein neues Video des Ostsee-Holstein-Tourismus e. V. (OHT) und seiner Partner im Rahmen des EU-geförderten deutsch-dänischen INTERREG-Projektes "REACT - Nordeuropas bestes Resort für modernen, aktiven Küstentourismus". Hier genießen die Protagonisten einen entspannten Abend mit Musik in einer angesagten Beach Lounge und nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer dann auf ihrem Board mit in den Sonnenuntergang. Der Film ist ab sofort im YouTube Kanal des Projektes unter NATURA-aktiv sowie auf der oben genannten Seite www.naturaaktiv.com zu sehen.



Das Projekt wird von Interreg Deutschland-Danmark durch Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert. Partner sind, neben dem OHT, die Stadt Fehmarn/Umweltrat, die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH, die Tourismus Agentur Lübecker Bucht, die Wirtschafts-Förderungsagentur Kreis Plön GmbH sowie die Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH auf deutscher Seite, aus Dänemark sind Naturturisme I/S, Destination Sønderjylland, Destination Lillebælt, Partnerskab for Østersøturisme, Business Lolland-Falster und Destination Fyn dabei. Die Abkürzung "REACT" steht für "Resort for Active Coastal Tourism". Mehr Informationen auf www.interreg5a.eu, Wissenswertes zu einem Urlaub an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins unter www.ostsee-schleswig-holstein.de sowie telefonisch beim Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. unter 04503 88 85 25.



