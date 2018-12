Privatanleger präferieren derzeit Kapitalschutz-Zertifikate

Für knapp ein Drittel der Privatanleger in Deutschland, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr, sind Kapitalschutz-Zertifikate in der gegenwärtigen Marktphase am interessantesten. Dies ist ein Ergebnis der DDV-Trend-Umfrage im Dezember 2018.

26 Prozent sprechen sich in diesem Zusammenhang laut DDV-Angaben für Aktienanleihen aus. 18 Prozent geben an, dass sie im aktuellen Marktumfeld zu Discount-Zertifikaten tendieren. Express-Zertifikate sind für 14 Prozent der Umfrageteilnehmer die augenblicklich vielversprechendste Anlagekategorie. Lediglich 11 Prozent präferieren derzeit Bonus-Zertifikate heißt es weiter.

