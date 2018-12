München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Zu Gast bei der 24. José Carreras Gala: Die Regensburger Domspatzen mit Startenor José Carreras bei der Generalprobe für ihren großen Auftritt heute Abend in München. Deutschlands emotionalste Benefiz-Gala wird ab 20.15 Uhr live bei SAT.1 Gold übertragen. Außerdem dabei: Nico Santos, Jonas Kaufmann, Christina Stürmer, Raphaela Gromes, Santiano & Sarah Jane Scott, LEA, David Garrett, Musicalstars von "Der Medicus" mit Ensemble, Michael Schulte, Sophie Pacini, Heinz Rudolf Kunze und vielen Prominenten an den Spendentelefonen, wie Veronica Ferres, Dieter Hallervorden, Elmar Wepper und Tim Lobinger.



Foto: DJCLS



OTS: José Carreras Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118989 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118989.rss2



Pressekontakt: Burda und Fink GmbH Petra Fink-Wuest Tel: 0151-61109353 pf@burda-fink.de