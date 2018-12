Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Renditen am deutschen Rentenmarkt zogen gestern Morgen zunächst weiter an, so die Analysten von Postbank Research.Trotz - zumindest auf den ersten Blick - besser als erwartet ausgefallener Konjunkturdaten habe sich aber im weiteren Handelsverlauf ein sukzessiver Renditerückgang ergeben. Offenkundig würden die politischen Entwicklungen rund um Handelsstreit und Brexit trotz der gestrigen Erholung an den Aktienmärkten sicheren Bundesanleihen weiter Unterstützung bieten. Schlussendlich hätten 5- und 2-jährige Bundesanleihen mit -0,28% (-1 Basispunkt) beziehungsweise -0,59% (-2 Basispunkte) gestern Abend moderat unter ihren jeweiligen Vortagsniveaus rentiert. Die 10-jährige Bundrendite habe per saldo kaum verändert bei 0,24% gelegen. ...

