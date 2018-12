Wien (www.anleihencheck.de) - Die nationalen Notenbanken der EU-Mitgliedstaaten fungieren als Aktionäre der EZB, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Aktuell betrage das gezeichnete Kapital knapp EUR 11 Mrd. Der jeweilige Anteil einer nationalen Notenbank am EZB-Kapital werde durch den Kapitalschlüssel bestimmt. Dieser wiederum leite sich aus dem Anteil eines Landes am BIP und der Bevölkerung der EU ab. Diese Vorgangsweise sei in der Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank (Artikel 29.1) verankert. Um der wirtschaftlichen Entwicklung in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen, werde der EZB-Kapitalschlüssel alle fünf Jahre angepasst. Am 30. November habe die EZB die letzte Anpassung ihres Kapitalschlüssels beschlossen. Sie trete am 1. Januar in Kraft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...