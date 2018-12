Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mit dem "heute-show"-Jahresrückblick blicken Anchorman Oliver Welke und das Team der "heute-show" am Freitag, 14. Dezember 2018, 22.30 Uhr, auf ein ereignisreiches Jahr zurück. In der letzten Ausgabe 2018 präsentieren sie wieder die Verleihung der "Goldenen Vollpfosten".



GroKo-Zoff, Schicksalswahlen, Dieseldilemma und mehr - ein Jahr voller besonderer politischer Ereignisse liegt hinter uns. Gut, dass die "heute-show" alles noch einmal auf ihre Art Revue passieren lässt. Oliver Welke erwartet unter anderen Dörte Hausten (Martina Hill), Birte Schneider (Christine Prayon), Ulrich von Heesen (Dietrich Hollinderbäumer), Gernot Hassknecht (HaJo Heist), Matthias Matschke und Sebastian Pufpaff im Studio.



Im Jahr 2018 erreichte die "heute-show" am Freitagabend im Schnitt 4,31 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 18,1 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es 2018 durchschnittlich 1,18 Millionen Zuschauer (14,8 Prozent Marktanteil). Das Online-Angebot der "heute-show" erzielte nach der Sommerpause 2018 durchschnittlich 3,67 Millionen Sichtungen pro Monat.



Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information Telefon: 06131 - 70-16100, sowie über https://presseportal.zdf.de/presse/jahresrueckblick



http://twitter.com/ZDFpresse



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121