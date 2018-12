Bei der Deutschen Bahn berät der Aufsichtsrat seit Mittwochvormittag über die Konzernfinanzen der nächsten Jahre. Vorstandschef Richard Lutz wollte dem Kontrollgremium die Planung bis zum Jahr 2023 vorlegen. Nach früheren Aussagen will der bundeseigene Konzern aus eigenen Mitteln in den kommenden fünf Jahren fünf Milliarden Euro zusätzlich in Züge und Schienennetz investieren.

Nach Informationen der "Stuttgarter Zeitung" und der "Stuttgarter Nachrichten" (Mittwoch) plant Lutz eine weitere Kreditaufnahme von bis zu drei Milliarden Euro im Jahr 2019. Der Konzern äußerte sich dazu zunächst nicht.

Von der Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat wurde vor der Sitzung Kritik laut: Die geplanten Ausgaben seien nicht solide finanziert, insofern sei die Finanzplanung vor allem für 2019 unseriös./bf/brd/DP/fba

AXC0155 2018-12-12/13:16